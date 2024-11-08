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Колос – Кривбас: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 8 листопада 2024, 12:55
Колос – Кривбас: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Колос проведе поєдинок з криворізьким Кривбасом у межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 9 листопада, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Підопічні Юрія Вернидуба наразі розташувалися на шостій сходинці турнірної таблиці після 11 зіграних поєдинків та зароблених 18 очок.

Колос зіграв 12 ігор у чемпіонаті України цього сезону, у яких заробив 12 залікових балів. Команда з Ковалівка знаходиться на 12 позиції в таблиці.

Колос Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

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