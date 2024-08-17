Карпати Львів — Динамо Київ: де дивитися матч УПЛ

Львівські Карпати зіграють з київським Динамо в матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 17 серпня, о 18:00, на стадіоні "Україна", який розташований у Львові.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки. У першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а в другому несподівано розгромили Кривбас.

Динамо зіграло лише один матч у чемпіонаті. Киянам дозволили перенести гру першого туру з Олександрією через участь у єврокубках. У другому турі підопічні Олександра Шовковського здолали Верес.