Рома – Лаціо: де дивитися римське дербі в межах Серії А

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, та Лаціо зіграють у дербі Риму, яке відбудеться в межах 19 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Поєдинок запланований на неділю, 5 січня, на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Напередодні зустрічі "орли" розташувались на четвертій сходинці турнірної таблиці та мають в активі 35 залікових балів.

Водночас підопічні Клаудіо Раньєрі нещодавно повернулися до десятки найкращих команд чемпіонату Італії, заробивши 20 очок після 18 турів.

"Вовки" мають трохи кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

Перемога Роми – 2,65;

Нічия – 3,35;

Перемога Лаціо – 3,05.

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