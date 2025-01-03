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Рома – Лаціо: де дивитися римське дербі в межах Серії А

Станіслав Лисак — 3 січня 2025, 15:45
Рома – Лаціо: де дивитися римське дербі в межах Серії А
Getty Images

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, та Лаціо зіграють у дербі Риму, яке відбудеться в межах 19 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Поєдинок запланований на неділю, 5 січня, на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Напередодні зустрічі "орли" розташувались на четвертій сходинці турнірної таблиці та мають в активі 35 залікових балів.

Водночас підопічні Клаудіо Раньєрі нещодавно повернулися до десятки найкращих команд чемпіонату Італії, заробивши 20 очок після 18 турів.

"Вовки" мають трохи кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

  • Перемога Роми – 2,65;
  • Нічия – 3,35;
  • Перемога Лаціо – 3,05.

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Лаціо Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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