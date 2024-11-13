Збірна Грузії – збірна України: де дивитися матч Ліги націй

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу на виїзді зіграє проти Грузії у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на "Батумі Арена" в однойменному грузинському місті. Початок — о 19:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Грузія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Грузії – 2,63;

Нічия – 3,25;

Перемога України – 2,83.

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