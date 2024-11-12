Збірна Бельгії – збірна Італії: де дивитися матч Ліги націй

У четвер, 14 листопада, збірна Бельгії з футболу зіграє проти Італії у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.

Поєдинок відбудеться на Стадіон імені короля Бодуена у столиці Бельгії – Брюсселі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, після чотирьох турів лідером групи з Ізраїлем та Францією є Італія (10 очок). Бельгія ж має 4 бали в активі та посідає 3 сходинку.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Бельгія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Бельгії – 2,54;

Нічия – 3,25;

Перемога Італії – 2,90.

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