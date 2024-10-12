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Бельгія – Франція: де дивитися матч Ліги націй

Станіслав Лисак — 12 жовтня, 23:15
Бельгія – Франція: де дивитися матч Ліги націй
УЄФА

У понеділок, 14 жовтня, збірна Бельгії з футболу зіграє проти Франції у 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону A.

Поєдинок відбудеться на "стадіоні імені короля Бодуена", в столиці Бельгії, Брюсселі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Після трьох матчів Франція розташувалася на другій позиції з шістьома заліковими пунктами, Бельгія має 4 очки. Лідирує у квартеті Італія, яка має 7 балів у своєму активі. У другому турі французи обіграли бельгійців з рахунком 2:0.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Франція. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Бельгії – 3,05;
  • Нічия – 3,60;
  • Перемога Франції – 2,50.

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