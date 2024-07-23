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Олімпія — Полісся: де дивитися матч Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 23 липня, 18:45
Олімпія — Полісся: де дивитися матч Ліги конференцій

Житомирське Полісся зіграє проти словенської Олімпії в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Матч відбудеться на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні 25 липня. Початок — о 20:00 за київським часом.

Транслювати гру в Україні буде медіасервіс MEGOGO, який став ексклюзивним транслятором ігор проти Олімпії.

Матч-відповідь відбудеться у польському місці Глівіце 1 серпня о 19:00 за київським часом.

Бейтинговий оператор Фавбет вважає житомирян аутсайдером у першому поєдинку.

Перемога Олімпії — 1,87;

Нічия — 3,45;

Перемога Полісся — 4,10.

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