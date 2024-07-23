Олімпія — Полісся: де дивитися матч Ліги конференцій
Житомирське Полісся зіграє проти словенської Олімпії в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Матч відбудеться на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні 25 липня. Початок — о 20:00 за київським часом.
Транслювати гру в Україні буде медіасервіс MEGOGO, який став ексклюзивним транслятором ігор проти Олімпії.
Матч-відповідь відбудеться у польському місці Глівіце 1 серпня о 19:00 за київським часом.
Бейтинговий оператор Фавбет вважає житомирян аутсайдером у першому поєдинку.
Перемога Олімпії — 1,87;
Нічия — 3,45;
Перемога Полісся — 4,10.