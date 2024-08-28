Бетіс — Кривбас: де дивитися матч Ліги конференцій

Криворізький Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 29 серпня, на стадіоні "Естадіо Беніто Вільямарін" у Севільї, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні криворізький клуб передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Перший поєдинок протистояння завершився впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.