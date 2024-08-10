Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рейнджерс — Динамо Київ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 10 серпня, 09:30
Рейнджерс — Динамо Київ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 13 серпня, на "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок — о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ".

Читайте також :
Матч Рейнджерс — Динамо викликає шалений ажіотаж у Шотландії

Нагадаємо, в першому матчі з Рейнджерс команда Олександра Шовковського була близькою до перемоги, але пропустила прикрий гол на останніх секундах.

Напередодні кияни обіграли Верес у другому турі Української Прем'єр-ліги.

Динамо Київ Ліга чемпіонів Рейнджерс

Ліга чемпіонів

Матч Рейнджерс — Динамо викликає шалений ажіотаж у Шотландії
Намагалися втримати результат: Шовковський — про нічию з Рейнджерс
Динамо зіграло внічию з Рейнджерс, Лілль дотиснув Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Рейнджерс у кваліфікації ЛЧ
Динамо — Рейнджерс 1:1. Кияни втратили перемогу на останніх секундах

Останні новини