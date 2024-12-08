Аталанта – Реал Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Аталанта прийматиме мадридський Реал, за який виступає Андрій Лунін, у межах шостого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 10 грудня, на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія" в Бергамо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Після 5 турів підопічні Джан П'єро Гасперіні розташувалися на п'ятій сходинці турнірної таблиці основного етапу ЛЧ, заробивши 11 залікових пунктів.

Мадридський Реал знаходиться на 24 позиції в ЛЧ, вигравши усього два поєдинки та тричі зазнавши поразки.