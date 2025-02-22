Шахтар – Лівий берег: де дивитися матч 18 туру УПЛ

Донецький Шахтар прийматиме столичний Лівий берег у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 24 лютого, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар продовжує боротьбу за чемпіонство в Україні. Команда Маріно Пушича на 5 очок відстає від другої Олександрії та на 10 від першого Динамо. У "гірників" 33 бали, проте також ще є в запасі недограний матч проти Кривбаса.

Що ж стосується Лівого берега, то дебютант УПЛ бореться за виживання. У команди 16 очок та 13 місце. "Лелеки" лише за додатковими показниками поступаються Ворсклі, яка посідає рятівну 12 сходинку.

Нагадаємо, у першому колі Шахтар у важкому матчі мінімально здолав Лівий берег. Поєдинок завершився з рахунком 1:0, а рятівний гол забив Данило Сікан, який тепер представляє Трабзонспор.