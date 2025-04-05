Полісся – Карпати: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Житомирське Полісся прийматиме львівські Карпати у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 7 квітня, на Центральному стадіоні в місті Житомир. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Гру ризикують пропустити одразу кілька гравців "левів". Під питанням Участь Дениса Мірошніченка, Олега Очеретька, Тимура Стецькова та Олексія Сича.

Обидві команди борються за єврокубки. Полісся посідає 4 сходинку в турнірній таблиці, заробивши 37 очок у 22 матчах. У попередньому турі житомирці перемогли ЛНЗ з рахунком 1:0.

Карпати напередодні гри розташувався на 7 сходині чемпіонату України, набравши у 22 поєдинках УПЛ 32 залікові пункти. Тиждень тому команда розгромила Чорноморець, забивши 4 м'ячі без відповіді.