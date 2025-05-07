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Полісся – Динамо: де дивитися центральний матч 28 туру УПЛ

Микола Дендак — 7 травня 2025, 13:18
Полісся – Динамо: де дивитися центральний матч 28 туру УПЛ
ФК Динамо

Лідер чемпіонату київське Динамо завітає до житомирського Полісся у центральному матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 9 травня, на центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи другу Олександрію на 4 очки. Підопічні Олександра Шовковського можуть стати чемпіонами вже в цьому турі, за умови втрати очок Олександрією. В минулому турі Динамо розгромило Інгулець.

Полісся веде боротьбу за єврокубки. У команди 43 очки та 4 місце. Стільки ж балів у Карпат, а Кривбас відстає на 2 пункти, маючи гру в запасі. Минулого тижня Полісся програло Олександрії.

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