Полісся – Динамо: де дивитися центральний матч 28 туру УПЛ

Лідер чемпіонату київське Динамо завітає до житомирського Полісся у центральному матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 9 травня, на центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи другу Олександрію на 4 очки. Підопічні Олександра Шовковського можуть стати чемпіонами вже в цьому турі, за умови втрати очок Олександрією. В минулому турі Динамо розгромило Інгулець.

Полісся веде боротьбу за єврокубки. У команди 43 очки та 4 місце. Стільки ж балів у Карпат, а Кривбас відстає на 2 пункти, маючи гру в запасі. Минулого тижня Полісся програло Олександрії.