Борнмут – Евертон: де дивитися протистояння Забарного та Миколенка у 20 турі АПЛ
Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє проти Евертона Віталія Миколенка у 20 турі АПЛ сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у неділю, 4 січня, на стадіоні "Віталіті Стедіум" у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, заробивши 30 очок у 19 матчах. "Іриски" знаходяться на 16 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 17 балів та гру в запасі.
Борнмут має кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.
- Перемога Борнмута – 1,75;
- Нічия – 3,85;
- Перемога Евертона – 4,85.
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