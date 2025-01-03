Борнмут – Евертон: де дивитися протистояння Забарного та Миколенка у 20 турі АПЛ

Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє проти Евертона Віталія Миколенка у 20 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 4 січня, на стадіоні "Віталіті Стедіум" у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, заробивши 30 очок у 19 матчах. "Іриски" знаходяться на 16 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 17 балів та гру в запасі.

Борнмут має кращі шанси на перемогу в цьому матчі. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

Перемога Борнмута – 1,75;

Нічия – 3,85;

Перемога Евертона – 4,85.

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