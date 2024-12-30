Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: де дивитися матч 19-го туру АПЛ

Денис Шаховець — 30 грудня 2024, 20:10
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: де дивитися матч 19-го туру АПЛ
Getty Images

У понеділок, 30 грудня, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері відбудеться матч 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл.

В Україні поєдинок у прямому етері покаже телеканал Setanta Sports+. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Ньюкасл має кращі шанси на перемогу у цьому матчі, аніж суперник. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.

  • Перемога Манчестер Юнайтед – 2,88;
  • Нічия – 3,50;
  • Перемога Ньюкасла – 2,47.

Наразі Ньюкасл має серію з чотирьох перемог поспіль, у той час, як Манчестер Юнайтед програв останні три поєдинки у чемпіонаті.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед де дивитися

де дивитися

Де та коли дивитися Різдвяну гонку 2024
Фулгем – Борнмут: де дивитися матч Забарного у 19 турі АПЛ
Мілан – Рома: де дивитися матч Довбика у 18 турі Серії А
Брайтон – Брентфорд: де дивитися матч Ярмолюка у 18 турі АПЛ
Ліверпуль – Лестер: де дивитися матч лідера АПЛ у 18 турі

Останні новини