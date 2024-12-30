Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: де дивитися матч 19-го туру АПЛ
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У понеділок, 30 грудня, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері відбудеться матч 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл.
В Україні поєдинок у прямому етері покаже телеканал Setanta Sports+. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Ньюкасл має кращі шанси на перемогу у цьому матчі, аніж суперник. Про це свідчать коефіцієнти ліцензійного букмекера FAVBET.
- Перемога Манчестер Юнайтед – 2,88;
- Нічия – 3,50;
- Перемога Ньюкасла – 2,47.
Наразі Ньюкасл має серію з чотирьох перемог поспіль, у той час, як Манчестер Юнайтед програв останні три поєдинки у чемпіонаті.
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