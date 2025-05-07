Оболонь – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 28 туру УПЛ

Оболонь зустрінеться з ЛНЗ Черкаси в матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 10 травня, стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Обидві команди після 27 зіграних турів мають по 28 залікових балів. Наразі Оболонь та ЛНЗ розташувалися на 11 та 12 позиції відповідно.

Перевага команд над 13-ю Ворсклою, яка знаходиться у зоні стиків, складає 3 очки. У попередньому турі "бровари" перемогли Верес, а ЛНЗ зіграв унічию із Зорею.