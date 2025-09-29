Панама U-20 – Україна U-20: де дивитися матч другого туру молодіжного ЧС

Збірна України U-20 проведе другий поєдинок групового етапу чемпіонату світу-2025, який цього року проходить у Чилі. Суперником команди стане збірна Панами.

Матч відбудеться у вівторок, 30 вересня, в місті Вальпараїсо. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом.

Подивитися гру молодіжної збірної України проти Панами можна буде у прямій трансляції на сайті Суспільне Спорт та на регіональних телеканалах Суспільного.

У стартовому матчі чемпіонату українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 1-2. Голами у складі нашої команди відзначилися Геннадій Синчук та Олександр Піщур, а найкращим гравцем матчу став Ярослав Караман.

Натомість збірна Панами поступилася у попередньому матчі Парагваю з рахунком 3-2.

Молодіжний чемпіонат світу U-20 триватиме до 19 жовтня. До плей-оф вийдуть по дві команди з кожної групи, а також найкращі треті місця.

Раніше ми писали про результати матчів групи D чемпіонату світу до 20 років.