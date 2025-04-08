ЛНЗ Черкаси – Шахтар: де дивитися матч 24 туру УПЛ

Донецький Шахтар завітає до черкаського ЛНЗ у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, на стадіоні "МСК Дніпро", що знаходиться в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар розташований на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 47 очок у 22 матчах, відставання від Динамо наразі складає 10 залікових пунктів, хоч у "гірників" і є матч у запасі. В минулому турі Шахтар розгромив Верес.

ЛНЗ знаходиться в нижній частині турнірної таблиці, набравши за 23 тури 25 балів. Відрив від зони вильоту – всього 4 очка. Минулого тижня ЛНЗ програв Чорноморцю.