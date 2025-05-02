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ЛНЗ Черкаси – Зоря: де дивитися матч 27 туру УПЛ

Микола Дендак — 2 травня 2025, 16:25
ЛНЗ Черкаси – Зоря: де дивитися матч 27 туру УПЛ
FC Zorya Luhansk

Черкаський ЛНЗ прийматиме луганську Зорю в матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 4 травня, на центральному стадіоні в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Зоря вже забезпечила собі місце в УПЛ в наступному сезоні, а зараз теоретично претендує і на вихід в єврокубки. У підопічних Младена Бартуловича 35 балів, що на 8 очок менше, ніж у четвертого Полісся. Напередодні Зоря програла Інгульцю в дограному матчі 16 туру.

ЛНЗ навпаки, бореться за виживання. У колективу Романа Григорчука за 26 турів 27 очок. Команда випереджає зону перехідних матчів на 3 пункти. Минулого тижня ЛНЗ зіграв унічию з Кривбасом.

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