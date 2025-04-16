Лівий берег – Полісся: де дивитися матч 25 туру УПЛ

Столичний Лівий берег прийматиме житомирське Полісся у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 19 квітня, на арені Лівого берега, що розташована в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Полісся наразі веде боротьбу за єврокубки. Підопічні Імада Ашура йдуть четвертими, маючи в актів 41 очко за 24 тури. Найближчого переслідувача в особі Карпат житомирці випереджають на 5 балів. У 24 турі Полісся перемогло Ворсклу.

Лівий берег же бореться за виживання. Команда посідає 13 сходинку (зона перехідних матчів), набравши 22 очки за 23 гри (є матч в запасі проти Кривбаса). До рятівного 12 місця – 2 бали. Минулого туру Лівий берег програв Колосу.