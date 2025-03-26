Лівий берег – Олександрія: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Олександрія зустрінеться з Лівим берегом у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 29 березня, на арені "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Руслана Ротаня продовжують посідати другу сходинку в турнірній таблиці, заробивши 47 очок після 21 туру. У попередньому матчі Олександрія розгромно перемогла Оболонь.

Лівий берег продовжує боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Наразі кияни знаходяться на 11 позиції, маючи в активі 22 бали. Від зони перехідних матчів (13 місце, наразі Колос) команду відділяє 4 пункти. Попередній матч, проти Кривбаса, клуби не дограли.