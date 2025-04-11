Лівий берег – Колос: де дивитися матч УПЛ

Столичний Лівий берег прийматиме ковалівський Колос у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у неділю, 13 квітня, на арені "Лівий берег". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Обидві команди знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. Лівий берег йде 11-м, набравши за 22 гри 22 очка. Також у команди є недограний матч проти Кривбаса. У минулому турі Лівий берег програв Динамо.

Колос відстає від киян на 1 очко та 1 позицію. Проте у ковалівців стільки ж балів як і у Ворскли й Оболоні, що йдуть нижче через додаткові показники. Минулого тижня Колос програв Руху.