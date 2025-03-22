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Іспанія – Нідерланди: де дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй

Станіслав Лисак — 22 березня 2025, 23:23
Іспанія – Нідерланди: де дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй
УЄФА

Збірна Нідерландів завітає в гості до Іспанії в матчі-відповіді чвертьфінальному матчі Ліги націй УЄФА.

Поєдинок відбудеться у неділю, 23 березня, на стадіоні "Месталья" у Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

У першій зустрічі команди не визначили сильнішого, поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Також у неділю вирішиться доля збірної України. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Бельгією в матчі-відповіді плейоф Ліги націй за вихід у дивізіон A.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Матч відбудеться на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

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