Чорноморець – ЛНЗ: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Одеський Чорноморець прийматиме черкаський ЛНЗ в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 квітня, на стадіоні Чорноморця в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Участь у матчі не зможе взяти півзахисник одеситів Артем Присяжнюк, у якого травма коліна.Команди грали між собою три офіційні гри, кожна з команд має одну перемогу, ще 1 матч завершився внічию.

Чорноморець бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні. Наразі команда йде на останньому місці, маючи 15 очок. До рятівного 12 місця 6 балів. У попередньому турі Чорноморець програв Карпатам 4:0.

ЛНЗ вже піднявся з нижньої частини турнірної таблиці та наразі йде на 10 місці. У черкасців 25 залікових балів. У попередньому турі ЛНЗ програв Поліссю.