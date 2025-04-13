Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боруссія Дортмунд – Барселона: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 13 квітня 2025, 16:45
Рафінья, Барселона
Рафінья
Getty Images

Боруссія Дортмунд зустрінеться з Барселоною в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 15 квітня, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій зустрічі підопічні Гансі-Діттера Фліка здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Також каталонці обіграли Леганес напередодні поєдинку ЛЧ.

Боруссія Дортмунд водночас зіграла внічию з Баварією в межах Der Klassiker у 29 турі німецької Бундесліги.

Барселона Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів

Барселона

Зайшли в глухий кут: Барселона готова продати Рафінью
Реал Сосьєдад програв Мальорці, Барселона завдяки автоголу здолала Леганес у 31-му турі Ла Ліги
Флік не хоче підписувати довгостроковий контракт із Барселоною
Осасуна програла апеляцію на результат матчу з Барселоною
Барселона призупинила переговори з лідером Баєра

Останні новини