Боруссія Дортмунд – Барселона: де дивитися матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд зустрінеться з Барселоною в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 15 квітня, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій зустрічі підопічні Гансі-Діттера Фліка здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Також каталонці обіграли Леганес напередодні поєдинку ЛЧ.

Боруссія Дортмунд водночас зіграла внічию з Баварією в межах Der Klassiker у 29 турі німецької Бундесліги.