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Англія – Албанія: де дивитися матч відбору на чемпіонат світу-2026

Станіслав Лисак — 18 березня 2025, 21:12
Збірна Англії з футболу
Збірна Англії з футболу
Getty Images

Збірна Англії зіграє з Албанією в першому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 21 березня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Зазначимо, що підопічні Томаса Тухеля окрім Албанії зіграють також з Сербією, Андоррою та Латвією. Переможець групи K вийде напряму на чемпіонат світу, а команда, що посяде друге місце спробує свої сили в плейоф за вихід на мундіаль.

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