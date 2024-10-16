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Давайте почекаємо, блін: Мілевський закликав не носити на руках гравця збірної України

Ігор Чернявський — 16 жовтня, 20:28
Давайте почекаємо, блін: Мілевський закликав не носити на руках гравця збірної України

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський вважає, що не варто створювати надто великий хайп навколо Івана Калюжного.

Про це він сказав у своєму Telegram-каналі.

"Всі пишуть – на кшталт, фанати Калюжного. Ваня – молодець, красунчик, але давайте почекаємо, блін. У нас же як: 2 гри – Калюжний красава, а якщо десь щось не так, якийсь косяк, десь обріжеться, не дай боже, то все: "Б***ь, навіщо його викликали в збірну?" і понеслась.

Не треба робити поспішних висновків. Так, чудово відіграв, питань немає. Дай боже малому удачі. Пишуть, що він сидить в автобусі та в кафе разом зі Степаненком. Воно й зрозуміло: два чоботи – пара. Давайте почекаємо", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, Калюжний дебютував за збірну України, вийшовши у стартовому складі на переможний матч проти Грузії. За кілька днів після того 26-річний опорник зіграв і проти Чехії – вийшов на заміну замість Тараса Степаненка. Після гри вболівальники визнали його та Анатолія Трубіна "Левом матчу".

Артем Мілевський Збірна України з футболу Іван Калюжний

Артем Мілевський

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