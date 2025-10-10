Далі без України: визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20

Сьогодні, 10 жовтня, за підсумком останніх матчів 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу-2025 U-20 визначилися всі чвертьфінальні пари змагання.

До цієї стадії турніру, що проходить у Чилі, не змогла пробитися збірна України, що зазнала поразки від однолітків з Іспанії.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться в ніч з суботи 11 жовтня на неділю 12-го, та в ніч з 12 жовтня на понеділок 13-го.

Пари 1/4 чемпіонату світу-2025 U-20

11 жовтня, 23:00. Іспанія – Колумбія;

12 жовтня, 02:00. Мексика – Аргентина;

12 жовтня, 23:00. США – Марокко;

13 жовтня, 02:00. Норвегія – Франція

Читайте також : Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, проходитиме другий матч молодіжної збірної України U-21 у відборі на чемпіонат Європи 2027 року, а також головна команда країни гратиме проти Ісландії у відборі на ЧС-2026.