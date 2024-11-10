Україна програла Англії та зайняла 6 місце на ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками
УАФ
Збірна України програла Англії у матчі за 5-6 місця на чемпіонаті світу-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.
Матч завершився з рахунком 2:0. У підсумку "синьо-жовті" зайняли шосте місце.
ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками
Матч за 5 місце, 10 листопада
Україна – Англія 0:2
В 1/4 фіналу "синьо-жовті" мінімально поступились збірній Кенії (0:1). У матчі за 5-8 місця наша команда переграла Перу.
Зазначимо, що українки програли два матчі у групі С. На старті турніру збірна України поступилась Еквадору з рахунком 1:2, а у 2 турі програли команді США (0:4). В результаті українки кваліфікувались до плейоф з третього місця.