Збірна України перемогла Перу в матчі за 5-8 місця на ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками

Збірна України перемогла Перу у матчі за 5-8 місця на чемпіонаті світу-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.

Основний час зустрічі завершився без забитих м'ячів, а в серії пенальті наша команда переграла суперника з рахунком 2:0.

Тепер "синьо-жовті" зіграють проти збірної Англії у матчі за 5 місце.

ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками

Матчі за 5-8 місця, 9 листопада

Україна – Перу 0:0 (2:0 по пенальті)

В 1/4 фіналу "синьо-жовті" мінімально поступились збірній Кенії (0:1).

Зазначимо, що українки програли два матчі у групі С. На старті турніру збірна України поступилась Еквадору з рахунком 1:2, а у 2 турі програли команді США (0:4). В результаті українки кваліфікувались до плейоф з третього місця.