Збірна України не змогла вийти до півфіналу ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками

Збірна України не змогла вийти до 1/2 фіналу чемпіонату світу-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.

Про це повідомляє УАФ.

В 1/4 фіналу "синьо-жовті" мінімально поступились збірній Кенії (0:1). Кенійки у півфіналі зіграють з переможцем пари 🇨🇴 Колумбія – Перу.

ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками

Чвертьфінал, 8 листопада

Кенія – Україна 1:0

Зазначимо, що українки програли два матчі у групі С. На старті турніру збірна України поступилась Еквадору з рахунком 1:2, а у 2 турі програли команді США (0:4). В результаті українки кваліфікувались до плейоф з третього місця.