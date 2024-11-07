Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 серед жінок з ампутованими кінцівками.

Про це повідомляє УАФ.

"Синьо-жовті" кваліфікувались до плейоф з третього місця і продовжує боротьбу на першому в історії чемпіонаті світу!

Матч 1/4 фіналу заплановано на 8 листопада (16:30 за київським часом). У разі перемоги над збірною Кенії, українки зіграють з переможцем пари 🇨🇴 Колумбія – Перу.

Зазначимо, що українки програли два матчі у групі С. На старті турніру збірна України поступилась Еквадору з рахунком 1:2, а у 2 турі їх обіграла команда США (0:4).