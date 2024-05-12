Чорноморець — Металіст 1925 3:0: огляд матчу УПЛ

Чорноморець розгромно переміг Металіст 1925 у домашньому матчі 28 туру чемпіонату України з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу — УПЛ

28 тур, 12 травня

Чорноморець — Металіст 1925 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Васильєв 45, 2:0 — Штогрин 52, 3:0 — Бойчук 59

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря (К), Васильєв, Шпорн (Присяжнюк 89), Авагімян (Зе Гомес 89), Бадібанга, Штогрін (Шаповал 89), Бойчук (Кузик 71).

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Борячук (Бичек 59), Юсов (Овусу 59), Гармаш (Курило 24), Габелок, Безуглий, Імереков, Обінайя (Вачіберадзе 55), Фарина, Сидоров.

Вилучення: Безуглий 22

Попередження: Обінайя 51, Бичек 69, Салюк 74

Завдяки цій перемозі Чорноморець піднявся аж на 5 позицій (з 12-ї на 7-му) та відірвався від зони перехідних матчів на 6 очок.

Металіст 1925, своєю чергою, втратив математичні шанси фінішувати вище 13-ї сходинки. За два тури до кінця сезону команда Віктора Скрипника йде останньою в турнірній таблиці УПЛ.