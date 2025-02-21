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Перший гол на 92 секунді: Чорноморець пропустив курйозний м'яч у грі з Колосом

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 16:02
Перший гол на 92 секунді: Чорноморець пропустив курйозний м'яч у грі з Колосом

Друга частина чемпіонату України з футболу стартувала матчем між ковалівським Колосом та одеським Чорноморцем.

Вже на 92 секунді гри господарі відзначились голом. Захисник "моряків" Магомед Кратов фактично подарував м'яч супернику у власному штрафному майданчику. Микола Ковталюк скористався помилкою оборонця і відзначився дебютним голом за ковалівців.

Напередодні відбулось жеребкування плейоф Ліги чемпіонів та Ліги Європи, де українські футболісти дізнались своїх суперників.

Колос Чорноморець

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