Перший гол на 92 секунді: Чорноморець пропустив курйозний м'яч у грі з Колосом
Друга частина чемпіонату України з футболу стартувала матчем між ковалівським Колосом та одеським Чорноморцем.
Вже на 92 секунді гри господарі відзначились голом. Захисник "моряків" Магомед Кратов фактично подарував м'яч супернику у власному штрафному майданчику. Микола Ковталюк скористався помилкою оборонця і відзначився дебютним голом за ковалівців.
Напередодні відбулось жеребкування плейоф Ліги чемпіонів та Ліги Європи, де українські футболісти дізнались своїх суперників.