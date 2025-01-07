Чорноморець залишився без двох тренерів, одного з них сватають в ЛНЗ

Тренерський штаб аутсайдера Української Прем'єр-ліги одеського Чорноморця покинуло два спеціалісти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У другому колі сезону-2024/25 одеситам не допоможуть Сергій Політило та Андрій Глущенко. Обидва фахівці продовжать кар'єру в інших клубах, а сам Чорноморець анонсував зміни серед штабу.

Зауважимо, що напередодні повідомлялося про інтерес до Політила з боку його колишнього наставника Романа Григорчука.

Нагадаємо, нещодавно Григорчук очолив ЛНЗ. У жовтні 59-річного тренера звільнили з азербайджаньского Нефтчі. Він протримався на посаді головного тренера команди лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з Адресом Карраско. Тимчасово обов'язки наставника виконував ексголкіпер збірної України Андрій Дикань, під керівництвом якого команда зіграла внічию з Олександрією.