Чорноморець підписав захисника з клубу Першої ліги

Одеський Чорноморець підписав центрального захисника Миная Євгенія Скибу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний гравець уклав угоду з одеситами на 2 роки. Сезон-2023/24 Євгеній провів у Минаї. Всього він зіграв 32 матчі, у яких відзначився 1 голом та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, "моряки" ведуть активну трансферну діяльність. Напередодні вони підписали голкіпера Максима Набіта та 24-річного форварда Іллю Шевцова. Також одесити підсилились 20-річним грузинським захисником Шахтаря Лукою Лацабідзе.

Наразі Чорноморець має 3 бали в активі після 5 турів та посідає 13 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. На їхньому рахунку 4 поразки та перемога над Колосом.