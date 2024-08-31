Черговий конкурент Мудрика: Челсі підписав Санчо
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо став гравцем лондонського Челсі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди невідомі, проте за інформацією Фабріціо Романо, гравець виступатиме за "пенсіонерів" на правах оренди з обов'язковим викупом за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.
Другу частину сезону-2023/24 англієць також провів у оренді, виступаючи за дортмундську Боруссію, з якою навіть зумів вийти у фінал Ліги чемпіонів, проте поступився мадридському Реалу. Загалом за цей період у Німеччині він зіграв 21 поєдинок, забив 3 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, на початку минулого сезону через конфлікт із тренером МЮ Еріком тен Гагом Джейдона відсторонили від першої команди. Другу частину кампанії 24-річний вінгер провів у Боруссії Дортмунд.
У це літнє міжсезоння Санчо знайшов спільну мову з тренером і повернувся до тренувань у загальній групі. У новому сезоні Джейдон вийшов на 8 хвилин у Суперкубку Англії, а потім не потрапив у заявку на матч 1 туру АПЛ проти Фулгема.
Основна позиція Санчо — лівий вінгер, на якій також грає Михайло Мудрик. Нагадаємо, раніше Челсі підписав ще одного флангового нападника.