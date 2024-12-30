Сьогодні, 30 грудня, відбувся суд першої інстанції 47 міста Барселони, який відхилив апеляцію "блауграни" щодо реєстрації двох гравців – Дані Ольмо та Пау Віктора.

Про це пише видання Mundo Deportivo.

Це була остання судова можливість, якою каталонці намагались зареєструвати контракти Ольмо та Віктора, щоб вони змогли зіграти у другій частині сезону.

Тепер Барселона може лише вимагати від Ла Ліги підтвердити всю документацію щодо продажу VIP-лож на майбутньому "Камп Ноу". "Синьо-гранатові" не сумніваються, що асоціація роботодавців іспанського футболу схвалить реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора з допомогою цього варіанту.

Нагадаємо, на минулому тижні комерційний суд №10 Барселони відмовив у запобіжних заходах каталонцям щодо реєстрації гравців. Цього вівторка інший суддя теж відхилив клопотання клубу.

Раніше повідомлялось, що Барселона може відкласти продовження контрактів Педрі та Ґаві.