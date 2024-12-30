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Апеляція Барселони щодо реєстрації Ольмо та Віктора – відхилена

Микита Павлів — 30 грудня 2024, 20:23
Апеляція Барселони щодо реєстрації Ольмо та Віктора – відхилена
Дані Ольмо
FC Barcelona

Сьогодні, 30 грудня, відбувся суд першої інстанції 47 міста Барселони, який відхилив апеляцію "блауграни" щодо реєстрації двох гравців – Дані Ольмо та Пау Віктора.

Про це пише видання Mundo Deportivo.

Це була остання судова можливість, якою каталонці намагались зареєструвати контракти Ольмо та Віктора, щоб вони змогли зіграти у другій частині сезону.

Тепер Барселона може лише вимагати від Ла Ліги підтвердити всю документацію щодо продажу VIP-лож на майбутньому "Камп Ноу". "Синьо-гранатові" не сумніваються, що асоціація роботодавців іспанського футболу схвалить реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора з допомогою цього варіанту.

Нагадаємо, на минулому тижні комерційний суд №10 Барселони відмовив у запобіжних заходах каталонцям щодо реєстрації гравців. Цього вівторка інший суддя теж відхилив клопотання клубу.

Раніше повідомлялось, що Барселона може відкласти продовження контрактів Педрі та Ґаві.

Барселона Віктор Гаві Педрі Дані Ольмо

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