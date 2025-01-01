Барселона може виплатити Ольмо усю зарплату до 2030 року

Якщо Ольмо набуде статус вільного агента 1 січня 2025, то він матиме право вимагати з клубу всю належну йому зарплату до літа 2030 року.

Про це пише Mundo Deportivo.

Як повідомляється у джерелі, рада директорів Ла Ліги вивчає документи, подані каталонським клубом, щоб зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора.

Раніше "синьо-гранатові" намагалися паралельно вирішити проблему із реєстрацією футболістів у судовому порядку. Однак і Господарський суд міста Барселона №10, і суд першої інстанції №47 відмовили клубу у задоволенні його позовів проти Ла Ліги та поставили хрест на спробах клубу успішно вирішити питання у юридичній площині.

Нагадаємо, якщо "зелене світло" все таки дадуть, то Барселона буде зобов’язана виплатити попередньому клубу іспанця РБ Лейпциг всю фіксовану суму трансферу – 48 мільйонів євро.

Але каталонський клуб має план "Б". Напередодні президент "блауграни" Жоан Лапорта уклав угоду з арабськими інвесторами щодо експлуатації VIP-лож стадіону "Камп Ноу" на суму 100 мільйонів доларів. Повідомлялося, що цього буде достатньо для реєстрації двох згаданих футболістів, а також дозволить каталонському клубу "більш вільно" підписувати гравців у (зимовому та літньому) трансферних вікнах.