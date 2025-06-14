Чемпіону Нідерландів у складі Твенте загрожує 13 років тюрми

Колишньому футболісту Твенте, Вігана та низки інший клубів Ронні Стаму загрожує тривалий тюремний строк через звинувачення у міжнародній наркоторгівлі.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Ронні та його брат Руді брали безпосередню участь у контрабанді великої партії кокаїну (2 тони), загальна вартість якого складає 57 мільйонів євро.

Державний прокурор запросив для Стама 13 років тюрми, а для його брата, який нині переховується в ОАЕ – шість.

Втім, ексфутболіст лише частково визнав свою провину, наголосивши, що брав участь у контрабанді 20 кілограмів кокаїну з Бразилії у Франкфурт, а до решти товару не має стосунку.

Нагадаємо, Ронні Стам у сезоні-2009/10 у складі Твенте, який на той момент очолював відомий Стів Макларен, став чемпіоном Нідерландів.

Також у футболці Вігана в сезоні-2012/2013 він виграв Кубок Англії під керівництвом чинного головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса.

Окрім того, захисник має досвід гри у НАК Бреда та бельгійському Стандарті.

Раніше колишнього бійця UFC засудили до тривалого терміну ув'язнення через контрабанду кокаїну та зброї.