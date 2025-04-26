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Колишнього бійця UFC засудили до 15,5 років позбавлення волі

Руслан Травкін — 26 квітня 2025, 22:18
Колишнього бійця UFC засудили до 15,5 років позбавлення волі
П'єтро Менга
Greater Manchester Police

Британський боєць змішаних єдиноборств П'єтро Менга (14-4) наступні 15,5 років проведе у в'язниці.

Про це повідомляє BBC.

Такий вирок він отримав за торгівлю наркотиками та продаж зброї.

37-річного Менга було заарештовано у січні 2024 року. У поліції Манчестера заявили, що крім кар'єри в ММА він мав "прибуткову роботу посередника для організованого злочинного угруповання".

Спортсмен визнав себе винним за звинуваченнями у змові з метою продажу чи передачі зброї та змові з метою постачання кокаїну.

У грудні 2017 року Менга підписав контракт з UFC на бій з Тімом Елліоттом, але провалив зважування і був відрахований.

Нагадаємо, британець Джошуа Іялла встановив рекорд, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Він за одну хвилину завдав 453 удари з повним розгинанням.

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