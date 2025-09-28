Українська правда
Караман став найкращим гравцем матчу Південна Корея – Україна на чемпіонаті світу U-20

Микола Дендак — 28 вересня 2025, 13:40
Ярослав Караман
ФК Полісся

Півзахисник житомирського Полісся Ярослав Караман став найкращим гравцем матчу Південна Корея – Україна на чемпіонаті світу U-20 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Футболіст провів на полі всі 90 хвилин та відзначився результативною передачею. У підсумку поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, окрім Південної Кореї, на груповому етапі молодіжного ЧС українська збірна виступить в одному квартеті з командами Панами та Парагваю. В плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи. Також є можливість вийти з 3 місця.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував відсутність у заявці України Тараса Михавка.

Ярослав Караман

