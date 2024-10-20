Чернігів мінімально переграв Чайку в 11 турі Першої ліги
Сьогодні, 20 жовтня, відбувся один матч в межах 11 туру чемпіонату Другої ліги.
У першому поєдинку дня Чайка мінімально поступилась Чернігову. Єдиний гол забив Максим Шумило на 36-й хвилині. Після цього команди обмінялися моментами, але не змогли їх реалізувати.
Чемпіонат України – Друга ліга
11 тур, 20 жовтня
Чайка – Чернігів 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 36 Шумило.
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі:
- Куликів-Білка – Скала 1911
- Ужгород – Полісся 2
Нагадаємо, напередодні Пробій Городенка на виїзді розгромив Реал-Фарму. Друга команда тернопільської Ниви мінімально поступилася Ревері 1908, а Рух 2 впевнено переграв Вільхівці.
Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 23 бали після 9 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 23 балів після 11 турів.