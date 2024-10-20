Чернігів мінімально переграв Чайку в 11 турі Першої ліги

Сьогодні, 20 жовтня, відбувся один матч в межах 11 туру чемпіонату Другої ліги.

У першому поєдинку дня Чайка мінімально поступилась Чернігову. Єдиний гол забив Максим Шумило на 36-й хвилині. Після цього команди обмінялися моментами, але не змогли їх реалізувати.

Чемпіонат України – Друга ліга

11 тур, 20 жовтня

Чайка – Чернігів 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 36 Шумило.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі:

Куликів-Білка – Скала 1911

Ужгород – Полісся 2

Нагадаємо, напередодні Пробій Городенка на виїзді розгромив Реал-Фарму. Друга команда тернопільської Ниви мінімально поступилася Ревері 1908, а Рух 2 впевнено переграв Вільхівці.

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 23 бали після 9 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 23 балів після 11 турів.