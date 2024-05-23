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Челсі має намір призначити нового тренера найближчими днями

Владислав Уткін — 23 травня, 12:41
Челсі має намір призначити нового тренера найближчими днями

Лондонський Челсі визначився з кандидатами на посаду головного тренера та сподівається оголосити про призначення вже найближчими днями.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, план власників клубу Тодда Боулі та Clearlake Capital полягає в тому, щоб знайти нового, прогресивного молодого тренера, який зможе рости разом із гравцями та розвивати стиль гри протягом кількох років.

На думку інвесторів під таку роль підходять Кіран Маккена, який вивів Іпсвіч із Чемпіоншипу до Прем'єр-ліги завдяки атакувальному стилю гри. Також, серед кандидатів є Енцо Мареска, який з першої спроби повернув Лестер до вищого дивізіону та Томас Франка з Брентфорда.

Напередодні Челсі звільнив аргентинського наставника Маурісіо Почеттіно.

За підсумками сезону-2023/24 "аристократи" стали шостими в турнірній таблиці чемпіонату Англії та кваліфікувалися у Лігу конференцій. Команда виграла останні п'ять матчів у сезоні АПЛ.

Челсі Тодд Боелі Маурісіо Почеттіно

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