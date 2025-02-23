Захисник Челсі отримав травму в матчі з Астон Віллою

Центральний захисник лондонського Челсі Трево Чалоба отримав травму в матчі 26 туру АПЛ проти Астон Вілли.

Футболіста замінили вже на сьомій хвилині зустрічі – замість англійця на полі з'явився Тосін Адарабійо.

Наразі строки відновлення 25-річного футболіста залишаються невідомими.

У сезоні-2024/25 Чалоба зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що в лазареті Челсі наразі перебувають Бадьяшиль, Фофана, Гіу, Джексон, Лавіа та Мадуеке, а Михайло Мудрик не може грати через провалену допінг-пробу.

У наступному поєдинку лондонці зустрінуться із Саутгемптоном – матч відбудеться у вівторок, 25 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Раніше "сині" дізнались суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій.