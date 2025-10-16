Українська правда
Мареска пояснив довгострокову стратегію Челсі

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 12:40
Енцо Мареска
Getty images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска похвалив свій клуб та розповів про довгострокову стратегію лондонців. 

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Челсі – легендарний, величезний клуб. Наша стратегія полягає в тому, щоб пропонувати довгострокові контракти та довіряти молоді.

У цьому бізнесі все залежить від результатів і наразі ми дуже задоволені", – розповів Мареска.

Зазначимо, що італієць очолив лондонців влітку 2024 року і минулого сезону виграв з командою Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.

Наразі "сині" посідають сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.

Наступний матч Челсі зіграє 18 жовтня, суперником стане Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мареска отримав дискваліфікацію за підсумками гри з Ліверпулем.

