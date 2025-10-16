Мареска пояснив довгострокову стратегію Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска похвалив свій клуб та розповів про довгострокову стратегію лондонців.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Челсі – легендарний, величезний клуб. Наша стратегія полягає в тому, щоб пропонувати довгострокові контракти та довіряти молоді. У цьому бізнесі все залежить від результатів і наразі ми дуже задоволені", – розповів Мареска.

💙 Enzo Maresca: “Chelsea is a legendary, enormous club. The strategy now is to proceed with long contracts, trust young players. Football business then is about results”.



“In this moment, results are good and we’re all very happy”, said at Festival Dello Sport. pic.twitter.com/MUBcXPiJeb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2025

Зазначимо, що італієць очолив лондонців влітку 2024 року і минулого сезону виграв з командою Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.

Наразі "сині" посідають сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.

Наступний матч Челсі зіграє 18 жовтня, суперником стане Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мареска отримав дискваліфікацію за підсумками гри з Ліверпулем.