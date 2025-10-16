Мареска пояснив довгострокову стратегію Челсі
Головний тренер Челсі Енцо Мареска похвалив свій клуб та розповів про довгострокову стратегію лондонців.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Челсі – легендарний, величезний клуб. Наша стратегія полягає в тому, щоб пропонувати довгострокові контракти та довіряти молоді.
У цьому бізнесі все залежить від результатів і наразі ми дуже задоволені", – розповів Мареска.
Зазначимо, що італієць очолив лондонців влітку 2024 року і минулого сезону виграв з командою Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.
Наразі "сині" посідають сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.
Наступний матч Челсі зіграє 18 жовтня, суперником стане Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Мареска отримав дискваліфікацію за підсумками гри з Ліверпулем.