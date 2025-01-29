Це особисте рішення: Анчелотті прокоментував можливість трансферу Вінісіуса у Саудівську Аравію

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки про можливий трансфер Вінісіуса Жуніора в один з клубів Саудівської Аравії.

Слова італійця наводить ESPN.

"Чи зрозумію я Вінісіуса, якщо він піде? Звісно, я все розумію у футболі. Коли Кроос пішов на відпочинок, то мало хто це оцінив, окрім мене.



Я взагалі все розумію. Це все індивідуальні рішення. Як на мене, то Вінісіус щасливий у Реалі та схвильований тим, що виграватиме з нами трофеї. Тут лише питання, яку славу він обере", – розповів Анчелотті.