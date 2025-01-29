Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це особисте рішення: Анчелотті прокоментував можливість трансферу Вінісіуса у Саудівську Аравію

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 09:40
Це особисте рішення: Анчелотті прокоментував можливість трансферу Вінісіуса у Саудівську Аравію
Карло Анчелотті
Фото УЄФА

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки про можливий трансфер Вінісіуса Жуніора в один з клубів Саудівської Аравії.

Слова італійця наводить ESPN.

"Чи зрозумію я Вінісіуса, якщо він піде? Звісно, я все розумію у футболі. Коли Кроос пішов на відпочинок, то мало хто це оцінив, окрім мене.

Я взагалі все розумію. Це все індивідуальні рішення. Як на мене, то Вінісіус щасливий у Реалі та схвильований тим, що виграватиме з нами трофеї. Тут лише питання, яку славу він обере", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, бразилець виступає у складі "вершкових" з 2018 року. Контракт Жуніора з Реалом розраховано до 2027 року, а клаусула складає 1 мільярд доларів.

У сезоні-2024/25 Вінісіус провів за мадридців 26 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 8 асистів.

Раніше повідомлялось, що саудівські клуби готові побити усі можливі трансферні рекорди заради підписання бразильця.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

Клуби Саудівської Аравії готові побити трансферний рекорд заради Вінісіуса
Вінісіус спростував чутки про можливу зміну клубу
Є ювілей: Вінісіус забив 100-й гол у складі Реала
ПСЖ зазіхнув на зірку Реала та готовий заплатити за нього 1 млрд
Вінісіус обмірковує купівлю португальського клубу

Останні новини