Це особисте рішення: Анчелотті прокоментував можливість трансферу Вінісіуса у Саудівську Аравію
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки про можливий трансфер Вінісіуса Жуніора в один з клубів Саудівської Аравії.
Слова італійця наводить ESPN.
"Чи зрозумію я Вінісіуса, якщо він піде? Звісно, я все розумію у футболі. Коли Кроос пішов на відпочинок, то мало хто це оцінив, окрім мене.
Я взагалі все розумію. Це все індивідуальні рішення. Як на мене, то Вінісіус щасливий у Реалі та схвильований тим, що виграватиме з нами трофеї. Тут лише питання, яку славу він обере", – розповів Анчелотті.
Нагадаємо, бразилець виступає у складі "вершкових" з 2018 року. Контракт Жуніора з Реалом розраховано до 2027 року, а клаусула складає 1 мільярд доларів.
У сезоні-2024/25 Вінісіус провів за мадридців 26 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 8 асистів.
Раніше повідомлялось, що саудівські клуби готові побити усі можливі трансферні рекорди заради підписання бразильця.