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Майнц та Боруссія М здобули перемоги в заключних матчах 11 туру Бундесліги

Олексій Мурзак — 24 листопада 2024, 21:07
Майнц та Боруссія М здобули перемоги в заключних матчах 11 туру Бундесліги

У неділю, 24 листопада, відбулися заключні матчі 11 турі німецької Бундесліги.

Так, Майнц на виїзді впевнено переміг Гольштайн, а Боруссія М вдома розібралася із Санкт-Паулі.

Після 11 турів очолює таблицю чемпіонату Баварія (29 очок), водночас Айнтрахт (23), РБ Лейпциг (21) та Байєр (20) замикають топ-4.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
11 тур, 24 листопада

Гольштайн – Майнц 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Амірі, 0:2 – 37 Буркардт (пен), 0:3 – 53 Сон

Боруссія М – Санкт-Паулі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Плеа, 2:0 – 44 Клайндінст

Нагадаємо, 23 листопада, у програмі 11-го туру німецької Бундесліги відбулося шість матчів.

Боруссія М Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гольштайн Кіль Майнц Санкт-Паулі

Боруссія М

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