Майнц та Боруссія М здобули перемоги в заключних матчах 11 туру Бундесліги
У неділю, 24 листопада, відбулися заключні матчі 11 турі німецької Бундесліги.
Так, Майнц на виїзді впевнено переміг Гольштайн, а Боруссія М вдома розібралася із Санкт-Паулі.
Після 11 турів очолює таблицю чемпіонату Баварія (29 очок), водночас Айнтрахт (23), РБ Лейпциг (21) та Байєр (20) замикають топ-4.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
11 тур, 24 листопада
Гольштайн – Майнц 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 11 Амірі, 0:2 – 37 Буркардт (пен), 0:3 – 53 Сон
Боруссія М – Санкт-Паулі 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Плеа, 2:0 – 44 Клайндінст
Нагадаємо, 23 листопада, у програмі 11-го туру німецької Бундесліги відбулося шість матчів.