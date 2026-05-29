Екскапітан Кривбаса перейде у Буковину

Екскапітан криворізького Кривбасу Максим Задерака обрав клуб, де продовжить кар'єру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

31-річний півзахисник дав принципову згоду на перехід в Буковину. Очікується, що контракт екскапітана Кривбасу буде підписаний на два роки.

Напередодні гравець покинув Кривбас, за який виступав з літа 2022 року. Сумарно за цей час провів 106 матчів, у яких забив 19 голів і віддав 11 гольових передач. Допоміг Кривбасу завоювати бронзу УПЛ сезону-2023/24.

До Кривбасу Задерака виступав за Аметист Олександрія, Металург Донецьк, Сталь, Олександрію, єреванський Арарат і харківський Металіст. У 2013 році провів один матч за молодіжну збірну України U-20.

Останнім для Задераки матчем за Кривбас став поєдинок 30 туру УПЛ проти Олександрії (нічия 1:1).

Нагадаємо, чернівецький клуб ще у 26 турі достроково оформив чемпіонство і в наступному сезоні повернеться до УПЛ.