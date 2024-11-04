Будківський: Був здивований, що так різко прибрали з Полісся

Нападник Зорі Пилип Будківський був здивований тим, наскільки різко в Поліссі вирішили припинити з ним співпрацю.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Викликали до клубу та сказали, що не бачать мене в команді, попросили шукати інші варіанти працевлаштування. Ініціатива, наскільки я розумію, була від нового тренера та віцепрезидента Полісся. Вони вирішували це питання. Бо саме тренер вирішує, хто з футболістів знадобиться.

Тому в той момент став непотрібний клубу.

Був здивований, якщо чесно, бо залишається тиждень до закінчення трансферного вікна, вже почалися єврокубки, мав ігрову практику, а тут так різко прибрали з команди. Але це футбольне життя, так трапляється, тому все нормально, працюємо далі.

Дякую клубу за роки, що там провів. Багато було зроблено, зокрема президентом. Йому окрема подяка за розвиток клубу, ніяких претензій немає. Розійшлися без боргів та всі домовленості виконані", – сказав Будківський.